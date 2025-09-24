جامعة طنطا تدشن ملتقى «التحديات النفسية في الحياة الجامعية»

انطلقت بجامعة طنطا فعاليات ملتقى «التحديات النفسية في الحياة الجامعية»، والذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بمشاركة طلاب جامعات تحالف إقليم الدلتا.

توجيهات جامعة طنطا

شهد الملتقى حضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين، منهم: الدكتور حسام الصاوي، أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية بجامعة طنطا، والدكتور محمد الوصيفي، أستاذ الأمراض العصبية والإدمان بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، والإعلامية الدكتورة دينا عصمت والي، والدكتورة علياء أحمد شنب، خبيرة الشراكات والسياسات في الصحة العامة والتنمية الشاملة، إلى جانب الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعات الإقليم.

مشاركة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس

وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن جميع فئات المجتمع تمثل نسيجًا واحدًا لا يتجزأ، ولها الحق في التعليم والمشاركة والإبداع، مشددًا على حرص الجامعة على إزالة كافة المعوقات النفسية والمادية التي قد تعرقل اندماج الطلاب، وتوفير فرص متكافئة لهم في التعليم والتدريب والتوظيف.

وأضاف رئيس الجامعة أن رؤية مصر 2030 تضع الاستثمار في الإنسان في قلب عملية التنمية، إيمانًا بأن الشباب هم القوة الدافعة نحو المستقبل، موضحًا أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب توفير بيئة تعليمية وصحية ونفسية داعمة تمكّن الطلاب من التعبير عن أنفسهم، وتطوير مهاراتهم، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وأشار إلى أن الجامعة بجميع قطاعاتها تقف بجانب الطلاب بكل عزم وإصرار، وتساندهم بمحبة صادقة واهتمام بالغ، إيمانًا بأن نجاحهم هو نجاح للجميع، وأن الصحة النفسية تمثل الأساس الذي تبنى عليه مسيرتهم نحو التميز والريادة.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم الملتقى، وفي مقدمتهم الدكتور عمرو عبد المنعم، المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور مجدي وكوك، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد القصير، مدير عام رعاية الطلاب، واتحاد الطلاب، مشيدًا بجهودهم في إنجاح الفعاليات، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

التحديات النفسية ومخاطر الإدمان

وتضمنت فعاليات الملتقى عددًا من المحاضرات التي تناولت أبرز التحديات النفسية التي تواجه الطلاب، ومخاطر الإدمان، وتأثير وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عليهم، بالإضافة إلى تقديم روشتة عملية للنجاح منذ بداية المرحلة الجامعية وحتى الاندماج في سوق العمل، مع تقديم دعم نفسي خاص للطلاب من ذوي الهمم.