تحرك أمني عاجل.. ضبط سايس تعدي علي العاملين بمستشفي طنطا العام| صور

تمكن ضباط مباحث مركز طنطا بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سايس مارس البلطجة بقصد السمسرة علي حساب المرضي عقب اعتدائه علي العاملين بمستشفي طنطا العام الجديد حفاظا على الصالح العام المرضي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

سقوط المتهم

من ناحية أخري أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور مروه عبد الفتاح مديرة الطب العلاجي بالتنسيق الكامل والتعاون مع الدكتور محمد سلام مدير مستشفي طنطا العام لضمان انضباط الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المرضي وأسرهم المترددين طوال 24 ساعة يوميا.

جاء ذلك عقب واقعة اعتداء سايس بلطجي علي أفراد الأمن الإداري بالمستشفي سعيا في صيد المرضي لصالح المعامل الخاصة ومراكز طبية مجاورة لموقع المستشفي بموقف سبرباي العمومي بمدخل مدينة طنطا .

تفاصيل الواقعة

كان مستشفي طنطا العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت واقعة اعتداء سايس وبلطجته بالسباب والقذف والاعتداء بالأيدي سعيا في الدخول الي أبواب مستشفي بالإساءة إلي أفراد الأمن الإداري مما دفعهم إلي اعتراضه ومنعه من صيد المرضي والسماسرة لصالح معامل خاصة ومراكز طبية بمحيط موقع المستشفي .

مناشدات واستغاثات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو لواقعة اعتداء السايس واعتراض الأمن الإداري له حفاظا علي سير العمل وحسن تقديم الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المترددين علي اقسام الاستقبال والطوارىء والداخلي طوال فترات العمل الصباحية والمسائية .

بلاغ رسمي للجهات الأمنية

من جانبها حرر مجلس إدارة المستشفي برئاسة الدكتور محمد سلام بلاغ رسمي ضد السايس المذكور وناشد مسئولوا المستشفي بسرعه ضبطه وتقديمه للعدالة .

صرح طبي وعلاجي

الجدير بالذكر أن أبواب مستشفي طنطا العام الجديد بمنطقة سبرباي تستقبل الآلاف من الأسر والعائلات لعلاجهم بمختلف التخصصات الطبية والعلاجية بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية كما تعد صرح طبي أسس حسب مواصفات عالمية لمواكبة التطور الطبي والعلاجي خلال الفترة المقبلة.