القبض على السائق المتهم بتهديد حياة 8 ركاب بطريق طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي قائد سيارة على إحدى السيدات تستقل سيارة أجرة بها 8 ركاب بالسب والقذف اعتراضًا على تصويرها له بأحد الطرق السريعة بالمنوفية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها مالك محل زجاج مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة الأجرة التي كانت تستقلها القائمة على التصوير لخلاف حول أولوية المرور، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.