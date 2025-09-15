شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لقيامها بإدارة مسكنها واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية بالقاهرة



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للاداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن وأمكن ضبطها وبصحبتها سيدة "تحمل جنسية ذات الدولة وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.