حرام تحت ستار المساج .. سقوط شبكة من رجلين و 6 فتيات ليل بالحي الراقي

وجهت مباحث الآداب بالجيزة ضربة جديدة لشبكات الحرام والأعمال المنافية للآداب حيث أسقطت شبكة دعارة داخل نادي صحي في مدينة الشيخ زايد تحت ستار المساج.

ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على رجلين "مدير النادي وراغب متعة حرام" و 6 ساقطات وبحوزتهم مبلغ مالي وهواتف محمولة تحمل أدلة على نشاطهم المشبوه من اتفاقات مع راغبي المتعة الحرام على المقابل المادي لممارسة الرذيلة.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإدارة نادي صحي في مول شهير بمدينة الشيخ زايد لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب فتيات الليل وراغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة.

أكدت التحريات صحة المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وكر الشبكة، انطلقت قوة أمنية من مباحث الآداب بالجيزة إلى النادي الصحي ونجحت في إلقاء القبض على مدير النادي وبرفقته 6 فتيات تعملن "مدلكات مساج" سبق اتهامهن في قضايا وضبط شاب راغب متعة حرام.

حرزت مباحث الآداب مبلغ مالي بلغ 5 آلاف جنيه حصيلة نشاط المتهمين المشبوه و 10 هواتف محمولة تؤكد ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم بسبب احتواءها على اتفاقات مع عملاء النادي الراغبين في ممارسة الحرام بمقابل مادي.

تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.