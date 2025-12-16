أكمل فاروق يكشف تفاصيل مقترح إنشاء مستشفى عام جديد بحلوان| فيديو

قال النائب أكمل فاروق، عضو مجلس الشيوخ، إن منطقة الطروات بالمعادي تقع ضمن 12 حي بالمنطقة الجنوبية لا يوجد الا مستشفى عام واحد هي مستشفى حلوان العام وقوامها 120 سرير فقط وتعاني المنطقة الجنوبية من ضعف الخدمات الطبية.



وأوضح فاروق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اقتراحه هو انشاء مستشفى عام جديد في جميع التخصصات لخدمة المواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تحديد قطعة الأرض في منطقة الطروات بالمعادي.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ وافقت على الاقتراح.



وأشار إلى أنه تم التوصية بتشكيل لجنة من وزارة الصحة برئاسة الوزير ومحافظ القاهرة لبحث المقترح وتقديم تقرير للجنة بالمشروع وحصر تكليفاته.