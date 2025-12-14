إطلاق مبادرة «قريبين»| أول منظومة تواصل مُوحّدة بين الطلاب والإدارة تُنفذها «حلوان بلس تيك»

تستعد جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) وجامعة حلوان الأهلية وجامعة حلوان التكنولوجية لإطلاق مبادرة "قريبين" كأول منظومة تواصل موحدة بين الطلاب والإدارة، بتنفيذ كامل من فريق حلوان بلس، وذلك في إطار توجه الجامعات الثلاث نحو تطوير آليات التواصل وخلق قناة مباشرة لاستقبال أفكار الطلاب ومقترحاتهم لدعم عملية التطوير.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الذي أكد أن المرحلة القادمة تعتمد على إشراك الطلاب بصورة أكبر في عملية البناء والتطوير، واعتبار آرائهم جزءًا أساسيًا من صناعة القرار داخل الجامعات.

مبادرة "قريبين" مبنية على فكرة بسيطة… لكنها قوية:

إن الطالب يكون أقرب للإدارة، والإدارة تكون أقرب للطالب.

وتعمل المنظومة على توفير منصة موحدة تتيح لجميع طلاب الجامعات الثلاث مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم وآرائهم التطويرية، وكذلك متابعة المبادرات والأنشطة ومشروعات التطوير التي تنفذها الجامعات.

وقد انتهت حلوان بلس تيك بالفعل من تجهيز المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وتصميم نظام متكامل سهل الاستخدام، إلى جانب تجهيز مكتب "قريبين" داخل مقر حلوان بلس بجامعة حلوان الأهلية ليكون المركز الرئيسي لإدارة المنظومة الجديدة.

وتهدف المبادرة إلى:

خلق قناة تواصل مباشرة ومنظمة بين الطلاب والإدارة.

استقبال الأفكار والمقترحات التطويرية من الطلاب في مختلف التخصصات.

تعزيز المشاركة الطلابية في خطط التطوير داخل الجامعات.

توحيد آلية التواصل بين الجامعات الثلاث ضمن كيان واحد.

بناء ثقافة جديدة قائمة على الشفافية والقرب والعمل المشترك.

وتستعد الجامعات الثلاث لإطلاق المبادرة رسميًا خلال الفترة المقبلة، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين الطالب والإدارة، قائمة على: الاستماع – التفاعل – التطوير المشترك.