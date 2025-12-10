أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة يصلي القداس الإلهي الخاص بأسره الأنبا ابرآم

صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها القداس الإلهي الخاص بأسره الأنبا ابرآم، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشرق حلوان، بمشاركة كاهني الكنيسة، والشمامسة، والخدام، والشعب.

كما قام نيافته بإلقاء كلمه روحية عن (الرضا فى حياه الانسان)، وفي ختام الاجتماع قام بتوزيع بعض الهدايا على الحضور.

وكان نيافته، شارك في صلاة جنازة والدة نيافة الأنبا فيلوباتير، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.

حيث ترأس صلوات الجناز عدد من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، إلى جانب مجموعة من الآباء الرهبان والآباء الكهنة، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، فضلًا عن حضور مجموعة من الآباء الكهنة من إيبارشيات مجاورة.