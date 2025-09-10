قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء هيئات الطاقة والرقابة النووية يتفقدون خدمات السيكلوترون الطبي بـ«شفاء الأورمان» بالأقصر|صور
مؤلفة حكاية هند: شخصية الزوج النرجسي في المسلسل عرضت بدقة علمية
مبابي يعترف: الكرة الذهبية هذا العام بعيدة عني.. وأرشح ديمبلي وحكيمي
من صحنه العامر.. السفير الإيطالي يشيد بالأنشطة العلمية والدعوية للجامع الأزهر
نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يفتتح المقر الإداري والاجتماعي لمحامي غرب طنطا .. ويؤكد: المحاماة ركيزة العدالة وشريك أساسي في بناء الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وعبدالحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، المقر الإداري والاجتماعي لمحامي غرب طنطا بعمارات عبد المنعم رياض، وذلك بحضور محمد خليل فتحي نقيب محامي طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية.

توجيهات محافظ الغربية 

بدأت مراسم الافتتاح بكشف الستارة وقص الشريط، ثم قام المحافظ بجولة تفقدية داخل المقر الجديد الذي أُقيم على مساحة 500 متر ويضم صالة كافتيريا لخدمة الأعضاء، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة مخصصة للبدل الرسمية، ومكتبة قانونية تحتوي على مراجع وكتب متخصصة، إضافة إلى ثلاثة مكاتب إدارية مجهزة لتقديم الخدمات النقابية والإدارية للمحامين.

تحرك عاجل 

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحاماة تمثل رسالة سامية لا تقل مكانة عن باقي أركان منظومة العدالة، مشيدًا بدور المحامين في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات وترسيخ مبادئ سيادة القانون، موضحًا أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية النقابات المهنية كشريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن محافظة الغربية حريصة على دعم هذه الكيانات بما يضمن تمكين أعضائها من أداء رسالتهم في مناخ ملائم. وأضاف المحافظ أن افتتاح هذا المقر يعكس التوجه الدائم نحو توفير بنية تحتية متطورة تليق بمكانة المحامين وتُسهِم في تقديم خدمات لائقة لهم ولأسرهم.

وفي لفتة تقديرية، قام نقيب المحامين بتسليم درع النقابة إلى محافظ الغربية عرفانًا بدوره في دعم النقابة وتلبية احتياجاتها.

ومن جانبه، قال عبدالحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن افتتاح هذا المقر يعد إضافة نوعية للمحامين بغرب طنطا، ليس فقط من حيث تهيئة بيئة اجتماعية وإدارية متكاملة، بل كونه تأكيدًا على مكانة المحامي في المجتمع، موجها الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر وحرصه على توفير مقرات خدمية تليق بالمحامين وتساعدهم على أداء دورهم الوطني والقانوني.

افتتاح مقر نقابة المحامين 

وعلى هامش الافتتاح، شارك محافظ الغربية في الاحتفال الذي نظمته نقابة محامي غرب طنطا، حيث شهد تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين في المجالات الدراسية والرياضية، إلى جانب تكريم المحامين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، في أجواء احتفالية جسدت روح التقدير والاعتزاز بالعلم والإنجاز. وأكد المحافظ خلال الاحتفال اعتزازه بما قدمه المكرمون من نماذج مشرفة تمثل قدوة في التفوق والإصرار، مشددًا على أن هذه النجاحات تعكس قيمة أسرة المحاماة كأحد أعمدة المجتمع، ومؤكدًا دعم المحافظة الدائم لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والإنساني لأبنائها.

اخبار محافظة الغربية نقابة المحامين دعم الأسر والعائلات المقر الإداري الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

الطلاق

زوجها طلقها على فراش الموت لحرمانها من الميراث؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الشيخ محمود الشحات أنور

إذا تلا أنصتت الأرواح .. في ذكرى ميلاد الشيخ محمود الشحات أنور صوت من نسل الخاشعين

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الصلاة على النبي في القرآن معناها الدعاء له

بالصور

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

فيديو

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

المزيد