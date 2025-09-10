محافظ الغربية يفتتح المقر الإداري والاجتماعي لمحامي غرب طنطا .. ويؤكد: المحاماة ركيزة العدالة وشريك أساسي في بناء الدولة

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وعبدالحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، المقر الإداري والاجتماعي لمحامي غرب طنطا بعمارات عبد المنعم رياض، وذلك بحضور محمد خليل فتحي نقيب محامي طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية.

بدأت مراسم الافتتاح بكشف الستارة وقص الشريط، ثم قام المحافظ بجولة تفقدية داخل المقر الجديد الذي أُقيم على مساحة 500 متر ويضم صالة كافتيريا لخدمة الأعضاء، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة مخصصة للبدل الرسمية، ومكتبة قانونية تحتوي على مراجع وكتب متخصصة، إضافة إلى ثلاثة مكاتب إدارية مجهزة لتقديم الخدمات النقابية والإدارية للمحامين.

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحاماة تمثل رسالة سامية لا تقل مكانة عن باقي أركان منظومة العدالة، مشيدًا بدور المحامين في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات وترسيخ مبادئ سيادة القانون، موضحًا أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية النقابات المهنية كشريك أساسي في مسيرة التنمية، وأن محافظة الغربية حريصة على دعم هذه الكيانات بما يضمن تمكين أعضائها من أداء رسالتهم في مناخ ملائم. وأضاف المحافظ أن افتتاح هذا المقر يعكس التوجه الدائم نحو توفير بنية تحتية متطورة تليق بمكانة المحامين وتُسهِم في تقديم خدمات لائقة لهم ولأسرهم.

وفي لفتة تقديرية، قام نقيب المحامين بتسليم درع النقابة إلى محافظ الغربية عرفانًا بدوره في دعم النقابة وتلبية احتياجاتها.

ومن جانبه، قال عبدالحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن افتتاح هذا المقر يعد إضافة نوعية للمحامين بغرب طنطا، ليس فقط من حيث تهيئة بيئة اجتماعية وإدارية متكاملة، بل كونه تأكيدًا على مكانة المحامي في المجتمع، موجها الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على دعمه المستمر وحرصه على توفير مقرات خدمية تليق بالمحامين وتساعدهم على أداء دورهم الوطني والقانوني.

وعلى هامش الافتتاح، شارك محافظ الغربية في الاحتفال الذي نظمته نقابة محامي غرب طنطا، حيث شهد تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين في المجالات الدراسية والرياضية، إلى جانب تكريم المحامين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، في أجواء احتفالية جسدت روح التقدير والاعتزاز بالعلم والإنجاز. وأكد المحافظ خلال الاحتفال اعتزازه بما قدمه المكرمون من نماذج مشرفة تمثل قدوة في التفوق والإصرار، مشددًا على أن هذه النجاحات تعكس قيمة أسرة المحاماة كأحد أعمدة المجتمع، ومؤكدًا دعم المحافظة الدائم لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والإنساني لأبنائها.