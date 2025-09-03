قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
لتوقيع بروتوكول تعاون.. رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدًا من مؤسسة مصر الخير |صور

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم، وفد من مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضم الوفد كل من الدكتور حازم وفا مدير أول تنفيذي مكتب الغربية، والمهندس شريف عزوز مدير إدارة التطوع، والدكتور محمود شعبان أخصائي أول جودة، ويوسف وجدي مسئول برنامج التطوع، وذلك لتوقيع بروتكول تعاون مع الجامعة لتعزيز ألية التطوع المجتمعي.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 


وقع البروتوكول من جانب الجامعة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن جانب المؤسسة المهندس شريف عزوز مدير إدارة التطوع، ويأتي هذا البروتوكول في إطار إطلاق مؤسسة مصر الخير لبرنامج "بصمة" لتمكين ودعم حركة التطوع في المجتمع المصري بشكل متكامل، ويهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعة ودعم المبادرات المجتمعية في مختلف أنحاء مصر، و يركز هذا التعاون على إشراك الشباب في تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى مواجهة المشكلات المجتمعية الملحة مثل الفقر والأمية والمرض، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية.

تحرك  تنموي عاجل 


ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ برامج المشروعات التنموية الخاصة الشباب والنشء في المجتمع المصري بكافة أطيافه، وتيسير تطبيق أنشطة التطوع داخل الجامعة، وتنفيذ حملات توعية للشباب والنشء بأهم المشكلات المجتمعية المحيطة بالتعاون مع الجامعة داخل كلياتها، من خلال الدعم الإداري واللوجستي، حيث ستعمل جامعة طنطا على تسهيل الأنشطة التطوعية داخل حرمها الجامعي وتقديم الدعم الإداري اللازم لتنفيذ المشاريع المشتركة، وتنمية مهارات الشباب، وستتولى مؤسسة مصر الخير تأهيل وتدريب المتطوعين المتميزين من طلاب الجامعة، وتقديم الدعم الفني للمشاريع التي يتم تنفيذها، وسيحصل المتطوعون الذين يكملون 100 ساعة تطوعية على شهادة رسمية مختومة من مؤسسة مصر الخير تثميناً لجهودهم.

