شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 افتتحت وزارتا التضامن الاجتماعي والأوقاف مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي افتتاح المطبخ في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "مطابخ المحروسة" في يناير الماضي،كأحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية، من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمواطنين، كما أنه استمرارًا لدور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، حيث تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية.

وقد شهد فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي،والدكتور نوح العيسوي مدير  أوقاف الغربية، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وقيادات وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وتستهدف المبادرة توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كانت قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات للمشاركة عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار الدور المجتمعي الكبير الذي تضطلع به وزارة الأوقاف إلى جانب رسالتها الدعوية، تأكيدًا على تكامل الجهود بين الوزارتين في نشر قيم التكافل وترسيخ معاني العطاء.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

ابراهيم سعيد هيما

إبراهيم سعيد هيما يوجه رسالة دعم لـ شوبير بعد أزمته الاخيرة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب تُنهي أعمال تطوير وتجديد ملعب مركز شباب «زغلول أبو زيد» ببلطيم

محمد صلاح وعمر مرموش

صلاح ومرموش خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بالصور

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

المتهم

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

مرض فرط الحركة عند الفنانين

منهم كريم فهمي وسلوى محمد علي.. نجوم اكتشفوا إصابتهم بمرض ADHD

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

