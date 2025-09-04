قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: قادرون على استكمال مسيرتنا الناجحة دون اللجوء لبرنامج جديد مع صندوق النقد
احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟
استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط عراقيل إسرائيلية
عمر متولي يكشف عن الانتماء الكروي للزعيم عادل إمام
روسيا : سنصادر ممتلكات بريطانية وسنعوض ما فقدناه بأراضي أوكرانية
لطلاب المدارس .. ننشر توزيع مناهج العام الدراسي الجديد 2026 جميع الصفوف
مصريات وأجانب.. القبض على 6 فتيات يمارسن الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة
حملات على أوكار الكيف .. مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 86 مليون جنيه
وزير الإسكان: تخصيص 568 قطعة لمن تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية في الشروق
الحوثي يستهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي
العناية الإلهية تنقذ شابًا من الموت بعد سقوط صدادة مزلقان بالأقصر
محافظ أسيوط: التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن ومناحل العسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف والتضامن تفتتحان مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
عبد الرحمن محمد

افتتحت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي مطبخ "المحروسة" للإطعام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي هذا الافتتاح استمرارًا لدور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، حيث تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية، جنبًا إلى جنب مع وِزَارة التضامن الاجتماعي التي أطلقت مبادرة "مطابخ المحروسة" في يناير الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية.

وقد شهد فعاليات الافتتاح الدكتور نوح العيسوي مدير  أوقاف الغربية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وقيادات وزارة الأوقاف، وسط تفاعل كبير من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتستهدف المبادرة توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كانت قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات للمشاركة عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار الدور المجتمعي الكبير الذي تضطلع به وزارة الأوقاف إلى جانب رسالتها الدعوية، تأكيدًا على تكامل الجهود بين الوزارتين في نشر قيم التكافل وترسيخ معاني العطاء.

التضامن الأوقاف مطبخ المحروسة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صورة من الإغلاق

أزالوا الشمع وأعادوا فتحها.. الصحة تغلق مستشفى «العائلة» بمدينة نصر للمرة الثانية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

جانب من الاجتماع

الصحة تجهز 5 مستشفيات نفسية للحصول على اعتماد (GAHAR)

بالصور

احذر منها .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول حلوى المولد؟

اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي
اضرار حلوى المولد النبوي

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

فيديو

انتهاء خلاف شيرين عبد الوهاب وياسر قنطوش

من الخلاف إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة شيرين ومحاميها

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد