احتفالا بالمولد النبوي.. البحوث الإسلامية يُطلِق حملة إعلامية بـ١٢ لغة للتعريف بشمائل النبي

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف -عبر منصَّاته الرسميَّة- سلسلةً مِنَ الفيديوهات الدعويَّة باللُّغة العربيَّة وعددٍ من اللُّغات الأجنبيَّة؛ بمناسبة الذِّكرى العطرة لـ مولد النبي ﷺ؛ للتعريف بشخصيَّته العظيمة، وشمائله وأخلاقه ورسالته الخالدة، وذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة إبراز السيرة النبويَّة ورَبْطها بواقع الناس وحياتهم المعاصرة.

ويُقدِّم هذه الفيديوهات وعَّاظ الأزهر الشريف المتخصِّصون في الدعوة بعدَّة لغات، بمشاركة أساتذة من كليَّة اللُّغات والترجمة في جامعة الأزهر؛ إذْ تُنشَر باللُّغات: العربيَّة، والإنجليزيَّة، والفرنسيَّة، والألمانيَّة، والإسبانيَّة، والإيطاليَّة، والبرتغاليَّة، والصِّينيَّة، والسَّواحيليَّة، والفارسيَّة، والعِبريَّة.

النموذج الأخلاقي للنبي ﷺ

وفي تصريحٍ له، أكَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذا الإنتاج الإعلامي الضَّخم رسالةٌ حضاريَّةٌ تحمل للعالَم صورةً نقيَّةً عن نبيِّ الرَّحمة، الذي أرسله الله هدايةً للعالمين، موضِّحًا أنَّ العالَم اليوم في أمسِّ الحاجة إلى استلهام النموذج الأخلاقي للنبي ﷺ، في ظلِّ ما يشهده مِنْ صراعات وتحديات تهدِّد السِّلم الإنساني.

التعريف بالنبي ﷺ

وأشار إلى أنَّ المجمع يحرص على أن تصل هذه الرَّسائل باللُّغات الحيَّة التي تتحدَّثها الشُّعوب في مختلِف القارَّات؛ ليتعرَّفوا حقيقةَ السيرةِ النبويَّةِ بعيدًا عن محاولات التشويه والافتراء، ويُدرِكوا أنَّ النبي ﷺ قدَّم نموذجًا إنسانيًّا راقيًا يَصلح أن يكون هاديًا للبشريَّة في كلِّ زمانٍ ومكان، مبيِّنًا أنَّ التعريف بالنبي ﷺ هو رسالةٌ مستمرةٌ، وعملٌ دعويٌّ متجدِّد يقوم به الأزهر الشريف انطلاقًا مِنْ مسئوليتَّه تجاه الأمَّة والإنسانيَّة جمعاء.

معجزات ميلاد النبي

ذكر أهل السير أن من معجزات ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، سقوط الأصنام في الكعبة على وجوهها، ووقعت يوم ولادة النبي المباركة أحداث عجيبة، منها.

أولًا:أنه وُلِد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مختونًا مقطوع السرة، وخرج نورٌ معه، أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، بحسب شهادة أم عثمان بن العاص، وأم عبد الرحمن بن عوف، اللتين باتا عند أم النبي ليلة الولادة، فقد قلن: رأينا نورًا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب.

ثانيًا:قالت السيدة آمنة أم النبي، إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه ووضعه في حجره.

ثالثًا:كانت أُمّه عليها سلام الله قد سمّته أحمد قبل أن يسمّيه جدّه وكان هذا الاسم نادرًا بين العرب فلم يسم به منهم سوى 16 شخصًا، ولذا فإنّه كان من إحدى العلامات الخاصّة به،رابعًا:تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها،خامسًا:انكسر إيوان كسرى ( ملك الفرس في ذلك الوقت)، وسقطت أربعة عشر شرفة منه،سادسًا:أخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.

سابعًا:جفت بحيرة ساوة (وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى، جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة مركز المحافظة)، ثامنًا لم يبقَ سريرٌ لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، تاسعًا: انتُزع علم الكهنة، وبطُل سحر السحرة، ولم تبق كاهنةٌ في العرب إلا حُجبت عن صاحبها.

عاشرًا:حجب إبليس عن السموات السبع، ويقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، بشأن ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله : كان إبليس - لعنه الله - يخترق السماوات السبع ، فلما وُلد عيسى عليه السلام حُجب عن ثلاث سماوات ، وكان يخترق أربع سماوات، فلما وُلد رسول الله - صلّى الله عليه وآله - حُجب عن السبع كلها ورميتْ الشياطين بالنجوم.