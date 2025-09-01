قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
ديني

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم الاحتفال بـ المولد النبوي خاصة مع اقتراب هذه الذكرى العطرة، حيث يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف يوم الخميس المقبل، لذا تتبادر إلى الأذهان عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي وشراء حلوى المولد وغيرها وفي السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء المصرية. 

هل الاحتفال بالمولد عبادة وطاعة تُقرِّب إلى الله؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، الاحتفال بذكرى المولد النبوي العظيم عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله تعالى؛ فمعنى الاحتفال هو: إظهار الفرح والسرور، ومعنى العبادة هو: أداء الأقوال أو الأفعال التي يُقصد بها القربة لله تعالى؛ سواء كان ذلك بالفرائض؛ مثل الصلاة والصيام والزكاة، أو النوافل مثل الصدقات وذِكر الله وجميع أوجه البر.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها منذ قليل عبر صفحتها على فيسبوك، الاحتفال بـ ذكرى المولد النبوي الشريف هو إظهار الفرح بنعمة الله المتمثلة في بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين؛ وقد قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]. 

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: "فضلُ الله: العلمُ، ورحمتُه: مُحَمَّد صلى الله عليه وآله وسلم"، مشيرة إلى أن ذلك الاحتفال يكون بالصيام أو الصدقات أو الذكر وتلاوة القرآن، وكل ذلك من جنس العبادات المأمور بها شرعًا.

حكم شراء حلوى المولد النبوي

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف؟ حيث ظهرت بعض الأقوال التي تدَّعي أنها أصنام، وأن ذلك بدعة وحرام ولا يجوز للمسلم أن يأكل منها، ولا أن يشارك في شرائها ولا في إهدائها ولا في الأكل منها". 

وأجابت دار الإفتاء، بأن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام في شيء.

المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي حكم الاحتفال بالمولد النبوي الاحتفال بالمولد عبادة وطاعة المولد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

محمد عبد العاطى

تجديد حبس "اليوتيوبر" محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

علياء قمرون

تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش.. ودفاعها ينفي تهمة غسل الأموال

المتهم

ادعى أنه فرد شرطة.. القبض على المتهم بمعاكسة فتاة بالمعصرة

بالصور

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

