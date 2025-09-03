وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية باحتفالية المولد النبوي

قام الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية من وزارة الأوقاف خلال احتفال المولد النبوي.

وكرم الرئيس السيسي اليوم سبعة من العلماء، بينهم أربعة من خارج مصر وثلاثة من داخلها.

وجاء هذا خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فضلًا عن عدد من علماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية بارزة.