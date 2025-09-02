وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ؛ معظِمًا نعمة الله (سبحانه) في أن يجعلنا شهودًا على الذكرى الخمسمائة بعد الألف لمولد خير الأنام، عليه وعلى آله أزكى الصلاة والسلام.

كما بعث الوزير ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وبهذه المناسبة العطرة، يتوجه الوزير بأجمل التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى كل محب للقيم السامية؛ سائلًا المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وعلى الدنيا كلها بالخير واليمن والبركات.

وفي السياق ذاته، تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية غدًا الأربعاء، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث يحضر الفعالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فضلًا عن عدد من علماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية بارزة.

وتبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقبها كلمة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، يستعرض خلالها السيرة النبوية العطرة وفضل إحياء هذه المناسبة المباركة، مؤكدًا قيمة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كفرصة لإحياء القيم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتشهد الفعالية تكريم نخبة من العلماء الذين بذلوا حياتهم في خدمة العلم والدعوة ونشر صحيح الدين، حيث علم موقع “صدى البلد” من مصادر داخل وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بتكريم سبعة من العلماء، بينهم أربعة من خارج مصر وثلاثة من داخلها.