الأوقاف تعقد (674) مجلسًا فقهيًّا بعنوان "أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ"

نظمت وزارة الأوقاف 674 مجلسًا فقهيًّا بمختلف محافظات الجمهورية، بعنوان: "أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ"، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، واحتفالًا بذكرى مولد نبي الهدى ﷺ.

يأتي انعقاد هذه المجالس في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، ولا سيما محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.

وتهدف هذه المجالس إلى إيضاح الأحكام والآداب الشرعية لزيارة مسجد النبي ﷺ، مع بيان فضلها ومشروعيتها وآدابها، والتأكيد على الالتزام بالهدي النبوي الشريف، واجتناب أي ممارسات بدعية أو سلوكيات خاطئة، في إطار طرح علمي رصين يعمق الفهم الصحيح لشعائر الزيارة ومقاصدها الإيمانية والروحية.

ويشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الإسلام بروح وسطية معتدلة تراعي الواقع، وتعزز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.