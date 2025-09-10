ترقية 39 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 33 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الــ 12 للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من دينا احمد حسن اسماعيل بكلية التربية، سماح عبد القادر عبد المقصود الدبيكي، رضا السيد احمد الشاطر بكلية العلوم، نشوى محمد عبد ربه سيد بكلية التجارة، سالى السيد فرج ابو ريشة بكلية الصيدلة، أشرف شعبان طه بكر بكلية الزراعة، محمود محمد محمود وكوك، محمد السيد عبد الجواد محمد بكلية علوم الرياضة، أحمد عبد الفتاح ابراهيم الشورة، سالى عبد المنعم محمود النوسانى، حازم احمد فوزى البديوي، ايناس السيد محمود دراز، محمد عبد العال ابراهيم خلف الله، ناريمان محمود ابراهيم الحمامى، أحمد محمود عبد الغنى هجرس بكلية الطب، وفاء السيد محمد سالم خضر بكلية التربية النوعية ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من هند عبد الله حسين هيكل، دعاء محمود حسن يونس، درية اسماعيل عبدالله عيسى، ايمان عبد الستار على الخطيب بكلية العلوم، جيهان مجدى محمد كمال جازية، هدى حميم أبو اليزيد عيسى بكلية التجارة، أميرة أسامة محمد ابراهيم بكلية الصيدلة، عبد الحميد أحمد عبد الحميد زايد بكلية الهندسة، إسلام اسماعيل عبد السلام بكلية الزراعة، هدى صلاح محمد السيد فرج، محمد مجدى حسنى ابو فريخة بكلية علوم الرياضة، تامر محمد نجيب عبد المنعم، دعاء محمد محمد إسماعيل عبده، هند احمد محمد الحنفى كامل، آلاء محمد فتحي أبو حجر، أحمد محمد فتوح عبد الحميد، أماني محمود احمد البرقي، ياسر فؤاد الحاج أحمد غرابه، رحاب محمد على النجار، بسمة محمد على النجار، شيماء ابو بكر السعيد يوسف، نشوى محمد فريد ابراهيم، رانيا مكرم فهمى سيدهم بكلية الطب.

دعم رئيس جامعة طنطا

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من مروة الرفاعي صبحى بسيوني بكلية العلوم ، محمد هانى موسى خلف بكلية الصيدلة، محمد مجدى حسن محمد جابر، إسلام محمد على عبد المحسن، أسماء على مصطفى حجر بكلية الهندسة، حنان طلال محمد لملوم بكلية التربية النوعية، احمد محمد هشام على محمد، ندى السيد طه السيد ، سارة عبد الرازق حامد حبسه، مارتينا رضا عبده جرجس، منى عبد السلام طه أبو النجا، ريهام محمد ابراهيم عطا الله، ابتسام رجب عبد الخالق سيف، عصام محمود السعيد الجندي، أحمد هانى أحمد كمال الدين شحاته، حسن جمال حسن أبو قوره، فاطمة الزهراء نظير محجوب قاسم، ابتسام أحمد أحمد سعد عطيه، عبد القادر ختال عبد القادر الجخو، دينا رضا أحمد ابو عاصي، غادة عبد العال ابراهيم شعيب، سمر على عبد الغنى أحمد، نورهان عاطف محمد بسيونى، أميرة محمود ابراهيم رضوان، يارا نبيل فهمى القناوى، روضة فؤاد عبد المجيد مصطفى، أسماء عبد الجليل محمد بتن، بهاء الدين رضا أحمد السطيحة، محمد سعيد محمد عوض، أحمد عادل رشاد المصري، غادة عبد الوهاب سيف الدين عبد الوهاب، اسراء ربيع اسماعيل محمد عامر بكلية الطب، عبد العزيز محمد عبد الخالق العطار بكلية الآداب.

ترقيات أعضاء هيئة التدريس

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٢ درجة دكتوراه،٦١ درجة ماجستير، ٥٠دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.