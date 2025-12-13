راجل جميل وقلبه نقي.. عمرو محمود ياسين يشيد بدعم السقا لـ محمد صلاح

حرص الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين على دعم الفنان أحمد السقا، وذلك بعد دعمه للاعب ليفربول محمد صلاح خلال أزمته الأخيرة مع ناديه.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أحلى حاجة في اللي عمله الشقا بفيديو دعم صلاح، انه شاور للناس على فكرة خلينا في ضهر بعض يا جماعة، راجل جميل وقلبه نقي”.







ووجه الفنان أحمد السقا رسالة دعم ومساندة للنجم العالمي محمد صلاح، فى ظل الأزمة الأخيرة التى يمر بها مع ناديه ليفربول.

وقال السقا فى مقطع فيديو نشره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمى بموقع إنستجرام: «فيه مثل عندنا فى مصر بيقول يا جبل ما يهزك ريح، ولو مش عارف عملت إيه اسمحلى أفكرك، شوف جبت كام بطولة لليفربول، أنت فخر العرب فعلاً، خلى ثقتك فى نفسك تزيد مش تتهز».



وأضاف السقا مؤكدًا ثقته الكبيرة فى قائد المنتخب: «ركز يا صلاح، حاطين عليك أمل كبير فى بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم، بنحبك يا صلاح».