بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي

دافع المؤلف عمرو محمود ياسين، عن مخرج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه بفيسبوك: يا جماعة خلاص عيب والله العظيم عيب مش معقول يعني لو فرضًا إن المخرج عنده بعض الأخطاء مش معقول السوشيال ميديا كلها طالعة يا تهاجمه يا تستظرف عليه يا يتنمروا عليه واللي بينزل صورته وحاجات غريبه جدا.

وتابع عمرو محمود ياسين: كأن الراجل المحترم ده مالوش أهل وزوجة وأولاد وأب وأم، حد فكر فيه هينام الليلة دي إزاي؟ حد فكر في أسرته؟ في الأول والآخر اللي مش عاجبه الإخراج فانت فاهم كويس جدا إن المسأله كلها لا تتعدى عدم التوفيق.

واختتم: عادي كلنا ممكن نعمل شغلانة ويبقى عندنا حظ وننجح ونكسر الدنيا أو يبقى عندنا عدم توفيق ومانحققش أفضل أداء، ليه المشانق اللي بتتعلق دي؟ وفي الآخر لما حد بيجراله حاجه من الضغط النفسي بنزعل، أنتم متخيلين الراجل ده بقى له قد إيه تحت ضغط نفسي رهيب ومجهود كبير؟ بالراحة شويه بالراحة مش كده.