زاهي حواس عن حفل افتتاح المتحف الكبير: مافيش أجنبي إلا وقلي مبروك بالعربي

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان "عملاً عظيماً" وتنظيماً أكثر من رائع، حيث أشاد بمستوى الموسيقى والصوت والإضاءة والألحان التي قدمت خلال الحفل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "مافيش أجنبي إلا وقلي مبروك بالعربي وده دليل كبير أنهم سعداء ومبهورين".



وواصل: "الاوركسترا بالعدد الضخم كان مبهر حفلة شهد إتقان وإبداع على مستوى عالي".

حفل افتتاح المتحف المصري

من جانبه؛ أشاد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل بالنجمة شريهان ومشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلاً: "هي ملهمتي، وهي نجمة، وجودها في حد ذاته إضافة ولو ارتدت جلبابًا عاديًا ستصبح قيمته في أنها ترتديه".

