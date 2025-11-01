زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون

حل عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، ضيفا، على الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد" وكشف أسرار كثيرة في عالم الآثار وحياته الشخصية.

وفي هذا التقرير نبرز أهم تصريحات عالم الآثار زاهي حواس.

حتشبسوت قبيحة ورمسيس التالت خمورجي

وقال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إن حتشبسوت كانت قبيحة ورمسيس الثالث كان خمورجي وهذا الكلام صحيح.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أنه ثبت بالأشعة المقطعية أن الملكة حتشبسوت كانت سنانها واقعة وكانت تخينة فلا يمكن أن نقول أنها كانت جميلة، لا يمكن أن نزور التاريخ.

وتابع: الفنانة إلهام شاهين كانت بتكلمني وعايزة تعمل دور حتشبسوت، ولما شافتني بقول عليها مش حلوة مبقتش تكلمني تاني.

وأشار إلى أن رمسيس التالت في بداية حياته كان رجل عظيم وقبل ما يموت كان خمورجي وبيلعب مع الستات، ومراته كانت عايزة تتخلص منه، واكتشفنا مؤامرة الطفل الذي يقتل أبوه بعد 3 آلاف سنة.

كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح

وقال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إنه وفقا لما في الكتب السماوية فإن فرعون موسى غرق، إذن "مرنبتاح" كان عايش وبيتكلم عن شعب إسرائيل وإبادته.

وأضاف زاهي حواس أن كل الكلام اللي بيتقال تكهنات ليس لها أساس من الصحة، واللي يقولك إن فرعون ده كان اسمه فرعون غلط.

وتابع: عندنا أحمس ورمسيس التاني وغيره اسمه مكتوب جوه خرطوش وجنبيه كلمة "برعا" بمعنى المنزل العظيم أو القصر العظيم أي الملك الذي يعيش في القصر، فهذا كان المقر لإدارة الفرعون.

تهريب الآثار خارج مصر

ورد عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، على شائعات وتهم أنه كان سببا في تهريب الآثار المصرية خارج البلاد.

وأضاف زاهي حواس أن لافتات "زاهي حواس حرامي آثار" كانت موجودة في ثورة يناير بالتحرير، منوها أنه أعاد 6 آلاف قطع آثار إلى مصر.

وتابع: واحد بدأ يأجر ناس ضدي يعملوا فيا بلاغات ولم يتحول بلاغ منهم إلى قضية، ودفع لهم أموال لرفع لافتات ضدي في ميدان التحرير.

وأشار إلى أن الدموع نزلت من عيني لما شوفت لافتات ضدي في ميدان التحرير، وفي نفس الوقت كرموني في إيطاليا و5 آلاف واحد سقفلي.

سبب وفاة "توت عنخ آمون"

وحكى عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، أسرار جديدة حول وفاة "توت عنخ آمون"، منوها أن الكل قال إن "توت عنخ آمون" مات عن طريق الضرب على رأسه.

وأضاف زاهي حواس أننا اكتشفنا بجهاز الأشعى المقطعية عدم وجود صلة بين الفتة التي في رأسه وبين وفاته إطلاقا، فهذه الفتحة صنعها الفراعنة أثناء تحنيط جثته لوضع مواد التحنيط بداخلها.

وتابع: اكتشفنا في رجله الشمال فتحة وعلماء الأشعة قالوا إن هذه الفتحة بسبب حادثة تعرض لها قبل الوفاة بيومين، والآن ما زالت الأبحاث مستمرة، وتشير إلى أنه من المحتمل أن يرجع سبب الوفاة إلى التسمم هذا التسمم يشير إلى أنه مات في حادثة.

وأشار إلى أن توت عنخ آمون، كان لديه فلات فوت، ورجليه متبهدلة ولا يصل الدم إلى أظافره وكان مريض بالملاريا، وكان مشاكس يعيش في "منف" ويهوى الصيد، فكانت المنطقة الصحراوية من سقارة إلى الهرم، كانت تسمى "وادي الغزلان" تحتوى على الحيوانات المتوحشة والغزلان، وبسبب المشاكل الصحية التي أصيب بها، بنى "توت عنخ آمون" استراحة في الناحية الغربية من معبد الوادي، حتى يتستريح فيها عند الشعور بالتعب من الصيد.

حواري مع جو روغان أسوأ حاجة عملتها

وحكى عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، عن كواليس حواره مع البودكاست الأمريكي، جو رغان، وهجوم الأخير على "حواس" ووصف الحلقة بأنها الأسوأ في تاريخه.

وأضاف زاهي حواس أن من هاجموه لم يفهموا الأمر، قائلا: جو روغان، بيتحايل عليا بقالي سنة ووافقت مؤخرا على التصوير واكتشفت إنه راجل جاهل مش دارس حاجة خالص.

وأشار إلى أنه يعتقد بأن الهرم بناه ناس من القرن المفقودة، وأن هرم خوفو 8 أعمدة وعلى عمدة ألف متر مدينة كاملة، منوها أن هذه المعلومات نشرت في مجلة مدفوعة بدون محكمين.

وتابع: أنا هزمته في الحوار عشان كده قال ده أسوأ حاجة عملها، وأنا بعدها قولت ده أسوأ حاجة عملتها لأنه كان جاهل، واللي هاجموني مشافوش الحلقة، واللي شاف الحلقة كاملة، عمرو أديب وأحمد موسى، وتامر أمين، وشريف عامر، أنا بدافع عن مصر الراجل ده بيقول الحضارة دي مش بتاعتنا عايزني أسكتله؟

كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون

وقال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إن أهم قطعة في آثار "توت عنخ آمون" هي كرسي العرش منوها أن هذه القطعة لم تسافر خارج مصر أبدا.

وأضاف زاهي حواس أن الملك "توت عنخ آمون" حب زوجته جدا، ولما مات عنها كانت جميلة وصغيرة في عمر 19 عاما، ولم يكن هناك وريثا للعرش من بعده.

وتابع: "آي" حب يتجوز زوجة "توت عنخ آمون" ورفضت، وعملت عملة فظيعة جدا، وأرسلت جواب لملك الحوثيين تقوله أنا عايز اتجوز ابنك، وهذه مصيبة وقتها فانقلبت الدنيا.

واستكمل: أرسل ملك الحوثيين ابنه "حور محب" القائد العظيم أول قائد مصري يحكم مصر.

الآثار الجديدة هتروح متحف التحرير

وقال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إننا اكتشنفنا المدينة الذهبية في الأقصر، واتضح أن من أنشأها هو الملك "أمنحتب الثالث" والد أخناتون، منوها أن الدكتور محمد اسماعيل أمين عام الآثار الحالي، قرر عرض الآثار الجديدة في المتحف المصري بالتحرير حتى يزور الناس متحف التحرير ولا تتركه.

وأضاف زاهي حواس أن المدينة الذهبية هي مدينة الفنانين اللي عملوا آثار توت عنخ أمون والحضارة العظيمة دي.

وتابع: أمنتحتب التالت، حط فيها أوضه فيها أشعة الشمس آتون، عشان العمال يدخلوا الأوضة دي يتعبدوا لآتون، وسمى المدينة والقصر ونفسه إشراقة آتون.

وأشار إلى أنه ليس اخناتون من أنشأ هذه الديانة الجديدة، ولكنه والده هو من فعل ذلك، واخناتون لما راح تل العمارنة، قال "أنا ببني هذه المدينة لابويا اخناتون" منوها أنه يعتقد أن أتون من الممكن أن يكون هو نفسه أمنحتب التالت، وهذا الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي للتاكد من هذه المعلومة.

وأوضح أن هذه المدينة طلعتلنا أشياء جميلة جدا عن آتون ومن المدينة طلعنا آثار عظيمة جدا أغلبها موجودة في المتحف الكائن في القصر الجمهوري في العاصمة الإدارية الجديدة.