زاهي حواس يرد على اتهامات ضده بتهريبه الآثار خارج مصر.. فيديو

رد عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، على شائعات وتهم أنه كان سببا في تهريب الآثار المصرية خارج البلاد.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن لافتات "زاهي حواس حرامي آثار" كانت موجودة في ثورة يناير بالتحرير، منوها أنه أعاد 6 آلاف قطع آثار إلى مصر.

وتابع: واحد بدأ يأجر ناس ضدي يعملوا فيا بلاغات ولم يتحول بلاغ منهم إلى قضية، ودفع لهم أموال لرفع لافتات ضدي في ميدان التحرير.

وأشار إلى أن الدموع نزلت من عيني لما شوفت لافتات ضدي في ميدان التحرير، وفي نفس الوقت كرموني في إيطاليا و5 آلاف واحد سقفلي.