زاهي حواس: حواري مع جو روغان أسوأ حاجة عملتها لأنه جاهل.. فيديو

حكى عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، عن كواليس حواره مع البودكاست الأمريكي، جو رغان، وهجوم الأخير على "حواس" ووصف الحلقة بأنها الأسوأ في تاريخه.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن من هاجموه لم يفهموا الأمر، قائلا: جو روغان، بيتحايل عليا بقالي سنة ووافقت مؤخرا على التصوير واكتشفت إنه راجل جاهل مش دارس حاجة خالص.

وأشار إلى أنه يعتقد بأن الهرم بناه ناس من القرن المفقودة، وأن هرم خوفو 8 أعمدة وعلى عمدة ألف متر مدينة كاملة، منوها أن هذه المعلومات نشرت في مجلة مدفوعة بدون محكمين.

وتابع: أنا هزمته في الحوار عشان كده قال ده أسوأ حاجة عملها، وأنا بعدها قولت ده أسوأ حاجة عملتها لأنه كان جاهل، واللي هاجموني مشافوش الحلقة، واللي شاف الحلقة كاملة، عمرو أديب وأحمد موسى، وتامر أمين، وشريف عامر، أنا بدافع عن مصر الراجل ده بيقول الحضارة دي مش بتاعتنا عايزني أسكتله؟