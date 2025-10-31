حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا

قال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إن أهم قطعة في آثار "توت عنخ آمون" هي كرسي العرش منوها أن هذه القطعة لم تسافر خارج مصر أبدا.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن الملك "توت عنخ آمون" حب زوجته جدا، ولما مات عنها كانت جميلة وصغيرة في عمر 19 عاما، ولم يكن هناك وريثا للعرش من بعده.

وتابع: "آي" حب يتجوز زوجة "توت عنخ آمون" ورفضت، وعملت عملة فظيعة جدا، وأرسلت جواب لملك الحوثيين تقوله أنا عايز اتجوز ابنك، وهذه مصيبة وقتها فانقلبت الدنيا.

واستكمل: أرسل ملك الحوثيين ابنه "حور محب" القائد العظيم أول قائد مصري يحكم مصر.