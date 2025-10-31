زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير سوف تتحدث التماثيل الصامتة وتقول ان مصر الحديثه تصون وتعتز بمصر القديمة.

وقال زاهي حواس في فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اثنين مبسوطين بافتتاح المتحف المصري الكبير، الدكتور فاروق حسني وأنا"، مشيرًا إلى أنه كان من المخطط أن يتم افتتاح المتحف في عام 2015؛ لكن الأحداث التي كانت تمر بها مصر حالت دون ذلك.

ووجه حواس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهوده خلال الفترة الماضية لافتتاح المتحف، مشيرًا إلى أنه لولاه لما تم انجاز مشروع المتحف، موضحًا أن مصر توجه رسالة للعالم بأن مصر تصون آثارها.

وأوضح أن مصر أنفقت نحو ملياري دولار على إنشاء المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه بعد الافتتاح هيرجعوا في سنتين عن طريق السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى؛ بل هو رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق وطموحاتنا الحديثة، وبعد سنوات من العمل والتفاني، سيفتح هذا الحلم أبوابه للعالم.