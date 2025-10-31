قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
أخبار البلد

زاهى حواس: أنا وفاروق حسني أكتر إتنين فرحانين بـ المتحف الكبير ..فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

عبر الدكتور زاهى حواس عالم الآثار الشهير،عن سر سعادته قائلا:"اتنين اليوم مبسوطين" بافتتاح المتحف المصري الكبير، أنا والدكتور فاروق حسني، لافتا ان فكرة المتحف تعود لـ فاروق حسني.


أوضح حواس في فيديو له،أن شخصيات مصرية يجب أن نذكرهم اليوم هم الدكتور محمد عبدالسلام ومحمد غنيم،فهم الجنود المجهولة وراء بناء المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير


ووجه حواس الشكر للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن بدونه واهتمامه بـ المتحف لم يستطيع أحد الإنتهاء منه،موضحاً رغم المشاكل الاقتصادية أيقن الرئيس أن افتتاح المتحف رسالة للعالم ان مصر تصون اثارها.


أفاد،أن المتحف تم إنشاءة بتكلفة 2 مليار دولا منهم مليار منحة يابانية،متوقعا أن يجني المتحف عائد إقتصادي ضخم بعد عامين.


أشار إلى أنه لايوجد متحف في الدنيا تم افتتاحه بهذه الصورة العظيمة وسبب شهرته ،الملك توت عنخ آمون والذى تختوي قاعتة على أكثر من 5 آلآف قطعة أثرية.
شدد ان توت عنخ آمون هو من روج للمتحف ،مؤكدا ستتحدث التماثيل الصامتة لتقول للعالم أن مصر الحديثة تصوت وتعتز بمصر القديمة ،وأسعدنى الوعي الاثري لجميع المصريين.


 

