زاهى حواس: أنا وفاروق حسني أكتر إتنين فرحانين بـ المتحف الكبير ..فيديو

عبر الدكتور زاهى حواس عالم الآثار الشهير،عن سر سعادته قائلا:"اتنين اليوم مبسوطين" بافتتاح المتحف المصري الكبير، أنا والدكتور فاروق حسني، لافتا ان فكرة المتحف تعود لـ فاروق حسني.



أوضح حواس في فيديو له،أن شخصيات مصرية يجب أن نذكرهم اليوم هم الدكتور محمد عبدالسلام ومحمد غنيم،فهم الجنود المجهولة وراء بناء المتحف المصري الكبير.

المتحف المصري الكبير



ووجه حواس الشكر للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن بدونه واهتمامه بـ المتحف لم يستطيع أحد الإنتهاء منه،موضحاً رغم المشاكل الاقتصادية أيقن الرئيس أن افتتاح المتحف رسالة للعالم ان مصر تصون اثارها.



أفاد،أن المتحف تم إنشاءة بتكلفة 2 مليار دولا منهم مليار منحة يابانية،متوقعا أن يجني المتحف عائد إقتصادي ضخم بعد عامين.



أشار إلى أنه لايوجد متحف في الدنيا تم افتتاحه بهذه الصورة العظيمة وسبب شهرته ،الملك توت عنخ آمون والذى تختوي قاعتة على أكثر من 5 آلآف قطعة أثرية.

شدد ان توت عنخ آمون هو من روج للمتحف ،مؤكدا ستتحدث التماثيل الصامتة لتقول للعالم أن مصر الحديثة تصوت وتعتز بمصر القديمة ،وأسعدنى الوعي الاثري لجميع المصريين.



