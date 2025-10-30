أعظم متحف في العالم.. زاهي حواس يكشف عن أسرار المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار الكبير، عن العديد من التفاصيل الخاصة عن المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمى

وإليكم أبرز التصريحات.

زاهي حواس: 5398 قطعة من كنوز توت عنخ آمون تعرض لأول مرة في المتحف الكبير

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن الحكوم المصرية ترسل رسالة للعالم بأنه رغم الأزمات الاقتصادية، تقوم بالصرف على الثقافة، مشيرا إلى أن تلك الثقافة ليست لمصر فقط ولكن للعالم أجمع خاصة أن تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير بلغت نحو 2 مليار دولار.

فكر إنشاء المتحف المصري الكبير، كانت من فاروق حسني، في عام 2002، في موقع مميز بالقرب من الأهرامات.

وتابع عالم الآثار الكبير، أن أثار توت عنخ أمون يصل عددها إلى 5398، وسيتم عرضها بالكامل داخل المتحف المصري الكبير.

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم وليس له مثيل

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه لأول مرة في التاريخ أن يكون متحف من المتاحف، يرغب الجميع في زيارته ومعرفة موعد افتتاحه، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم وليس له مثيل وسيستقطب جميع دول العالم.

توت عنخ أمون يثير خيال الناس في جميع دول العالم لأنه أعظم اكتشاف أثري في العالم.

وتابع عالم الأثار الكبير، أنه سافرت جميع دول العالم والمسئولون والمثقفون في دول العالم لديهم رغبة في زيارة المتحف المصري الكبير.

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير يحمل مردودًا سياسيًا وسياحيًا ضخمًا لمصر

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أن المتحف المصري الكبير له مردود سياسي خاصة بعد زيارة ملوك ورؤساء من دول العالم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمردود سياسي على أعلى مستوى.

المتحف المصري الكبير مؤسسة ثقافية ضخمة، مؤكدا أن أغلب البيوت المجاورة للهرم تحولت إلى فنادق بتكلفة 50 دولارا في الليلة الواحدة.

وتابع عالم الآثار الكبير، أن الشقق الفندقية تحل أزمات وسيكون هناك مردود سياحي كبير.

زاهي حواس: مصر حريصة على الآثار.. وقدمت أعظم متحف في العالم

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه دائما ما أؤكد أن قرار تركي لوزارة الأثار في عام 2011 كان افضل قرار لأنه تفرغت لألقاء المحاضرات بالخارج والإكتشافات الأثرية.

الرئيس السيسي أعطى توجيهاته للسفراء بالخارج بالحديث عن السياسة المصرية، مؤكدا أن السفير المصري في واشنطن يقوم بمجهودات كبيرة.

وتابع عالم الآثار الكبير، أن المحاضرات التي ألقيها في الخارج يحضرها ما بين 2000 إلى 3000 شخص، مؤكدا أنه دائما ما أؤكد في محاضراتي بأن مصر آمنة، وتلك هي رسالتي لكل دولة في العالم.

وأشار زاهي حواس إلى أن أقوم خلال المحاضرات التي ألقيها بعرض فيلم عن المتحف المصري الكبير وأؤكد بأن المصريين بنوا هذا المتحف وأن مصر حريصة على الآثار وتقدم أعظم متحف في العالم.

خلال حربه مع الهكسوس.. زاهي حواس: مومياء الملك سقنن رع كشفت عن تعرضه لـ7 ضربات فى الرأس والوجه

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار الكبير، أن الأشعة المقطعية لمومياء الملك سقنن رع كشفت عن تعرضه لـ7 ضربات فى الرأس والوجه وإصابته بجروح قاتلة بسبب حروبه مع الهكسوس.

يشعر بقرب اكتشاف مقبرة الملكة نفرتيتي، معلنا أن تفرغه للكشف الأثري أصبح هواية وغواية وترفيه ومتعة سيستمر بها حتى آخر حياته.

وتابع عالم الأثار الكبير، أن المومياوات لا تحمل أفكارا ولا تحتفظ بأسرار كما يروح البعض؛ لأن كل مومياء كُشف سرها من خلال الأشعة المقطعية وكل ما يخص خطوات التحنيط ومواد التحنيط ومجوهراتها وطريقة الموت والتمائم.

وأشار زاهي حواس إلى أن الأمراض التي انتشرت بين الفراعنة كانت السرطان والسكر والسكتة القلبية.

زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

درس المومياوات الملكية من خلال جهاز يشبه الليزر (أشعة مقطعية)، مشيرا إلى أنه قبل دخول مقبرة توت عنخ آمون حدث سيل، والعالم قال إن لعنة توت عنخ آمون أصابت المؤرخين".

خلال لحظة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وجدت تابوت من الذهب الخالص وتابوت يغطي المومياء، واندهشت بعد رؤيتي للمومياء، خاصة أنه كان هناك تشابه في الشفاه، فكانت مثل تحتمس الثالث، وكانت هذه أهم لحظات حياتي.

وتابع عالم الأثار الكبير، أن قناع توت عنخ آمون يكفيك لزيارة المتحف خلال يوم واحد، معلق “ممكن تروح تشوف قناع توت عنخ آمون في يوم واحد وبعدين تجري تروح”.