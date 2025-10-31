قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس: كليوباترا كان لديها رغبة بأن مصر تقود العالم

الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير
محمود محسن

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، إنه ألف كتابا عن الملكة كليوباترا، بعنوان “كليوباترا الملكة الساحرة”، مشيرا إلى أنه سبب كتابته لهذا الكتاب بأن العديد خلال محاضراته في أمريكا كان لديهم رغبة في معرفة الكثير عن كليوباترا.

وأضاف زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”: أكدت خلال المحاضرات التي قمت بإلقائها بأن كليوباترا كان لديها رغبة بأن مصر تقود العالم .
 

وتابع عالم الأثار، أن الملكة كليوباترا لا يمكن أن تكون سمراء اللون، مؤكدا أن ما أثير عن أن كليوباترا انتحرت عن طريق ثعبان لا أساس له من الصحة. 
 

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

