زاهي حواس: الآثار الجديدة هتروح متحف التحرير عشان نفضل تزوره ومتسيبهوش.. فيديو

قال عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، إننا اكتشنفنا المدينة الذهبية في الأقصر، واتضح أن من أنشأها هو الملك "أمنحتب الثالث" والد أخناتون، منوها أن الدكتور محمد اسماعيل أمين عام الآثار الحالي، قرر عرض الآثار الجديدة في المتحف المصري بالتحرير حتى يزور الناس متحف التحرير ولا تتركه.



وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن المدينة الذهبية هي مدينة الفنانين اللي عملوا آثار توت عنخ أمون والحضارة العظيمة دي.

وتابع: أمنتحتب التالت، حط فيها أوضه فيها أشعة الشمس آتون، عشان العمال يدخلوا الأوضة دي يتعبدوا لآتون، وسمى المدينة والقصر ونفسه إشراقة آتون.

وأشار إلى أنه ليس اخناتون من أنشأ هذه الديانة الجديدة، ولكنه والده هو من فعل ذلك، واخناتون لما راح تل العمارنة، قال "أنا ببني هذه المدينة لابويا اخناتون" منوها أنه يعتقد أن أتون من الممكن أن يكون هو نفسه أمنحتب التالت، وهذا الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي للتاكد من هذه المعلومة.

وأوضح أن هذه المدينة طلعتلنا أشياء جميلة جدا عن آتون ومن المدينة طلعنا آثار عظيمة جدا أغلبها موجودة في المتحف الكائن في القصر الجمهوري في العاصمة الإدارية الجديدة.