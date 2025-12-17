فرنسا... تصاعد قضايا الاعتداء على الأطفال في المدارس

شهدت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أوقات الدراسة الرسمية، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن قطاع الأنشطة بعد المدرسة، الذي يفتقر إلى تنظيم واضح وحدود قانونية محددة، وفق تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.

أطفال دون سن ١٣ عامًا

في العاصمة باريس، التي تنظم أنشطة لما يقارب ملايين الأطفال دون سن 13 عامًا يوميًا، تم الإبلاغ عن عدة عشرات من حالات الاعتداء، ما يجعلها أبرز مثال على هذه الظاهرة. وبحسب المصادر، تم تعليق 19 موظفًا في برامج الأنشطة بعد المدرسة في المدينة خلال عام 2025 على خلفية شكاوى تتعلق بسلوك جنسي غير لائق، بينما فتحت النيابة العامة في باريس 15 تحقيقًا في قضايا اعتداءات جنسية داخل رياض الأطفال تشمل أطفالًا دون سن الخامسة.

باقي أنحاء فرنسا

ولا تقتصر هذه الحوادث على باريس، إذ رصدت وسائل الإعلام المحلية حالات مماثلة في مختلف أنحاء فرنسا. ففي موريني-شامبيني جنوب العاصمة، تم توجيه اتهامات لمربٍ بعد المدرسة في 27 نوفمبر الماضي بالاعتداء الجنسي على عشرة أطفال.

وفي مدينة بيربينيان بجنوب فرنسا، تم تعليق موظف في مركز ترفيهي ووضعه قيد الحجز الاحتياطي في سبتمبر، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والتعرض الفاضح لأربعة ضحايا. كما تم في يوليو الماضي توجيه اتهامات لموظف آخر في هاوت-سافوا بالاعتداء الجنسي على تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

وتبرز هذه الحالات ثغرات تنظيمية وقانونية في قطاع الأنشطة بعد المدرسة، ما يفتح النقاش حول ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية الأطفال وضمان متابعة دقيقة للموظفين العاملين في هذا المجال. ويشير الخبراء إلى أن غياب الرقابة الموحدة والحدود القانونية الواضحة يسهم في تفاقم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في هذه الأماكن، ما يستدعي تدخل السلطات لتعزيز الأمان ومحاسبة المخالفين.