قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
باريس سان جيرمان يصطدم بـ «فلامنجو» في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025
مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»
النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT
دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا... تصاعد قضايا الاعتداء على الأطفال في المدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التقارير المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أوقات الدراسة الرسمية، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن قطاع الأنشطة بعد المدرسة، الذي يفتقر إلى تنظيم واضح وحدود قانونية محددة، وفق تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.

أطفال دون سن ١٣ عامًا

في العاصمة باريس، التي تنظم أنشطة لما يقارب ملايين الأطفال دون سن 13 عامًا يوميًا، تم الإبلاغ عن عدة عشرات من حالات الاعتداء، ما يجعلها أبرز مثال على هذه الظاهرة. وبحسب المصادر، تم تعليق 19 موظفًا في برامج الأنشطة بعد المدرسة في المدينة خلال عام 2025 على خلفية شكاوى تتعلق بسلوك جنسي غير لائق، بينما فتحت النيابة العامة في باريس 15 تحقيقًا في قضايا اعتداءات جنسية داخل رياض الأطفال تشمل أطفالًا دون سن الخامسة.

باقي أنحاء فرنسا

ولا تقتصر هذه الحوادث على باريس، إذ رصدت وسائل الإعلام المحلية حالات مماثلة في مختلف أنحاء فرنسا. ففي موريني-شامبيني جنوب العاصمة، تم توجيه اتهامات لمربٍ بعد المدرسة في 27 نوفمبر الماضي بالاعتداء الجنسي على عشرة أطفال. 

وفي مدينة بيربينيان بجنوب فرنسا، تم تعليق موظف في مركز ترفيهي ووضعه قيد الحجز الاحتياطي في سبتمبر، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والتعرض الفاضح لأربعة ضحايا. كما تم في يوليو الماضي توجيه اتهامات لموظف آخر في هاوت-سافوا بالاعتداء الجنسي على تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

وتبرز هذه الحالات ثغرات تنظيمية وقانونية في قطاع الأنشطة بعد المدرسة، ما يفتح النقاش حول ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية الأطفال وضمان متابعة دقيقة للموظفين العاملين في هذا المجال. ويشير الخبراء إلى أن غياب الرقابة الموحدة والحدود القانونية الواضحة يسهم في تفاقم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في هذه الأماكن، ما يستدعي تدخل السلطات لتعزيز الأمان ومحاسبة المخالفين.

فرنسا المدارس اعتداءات علي الأطفال لوموند باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

ترشيحاتنا

العربي

نصف مليار دولار استثمارات.. شراكات دولية وعالمية لمجموعة العربي بعد انتهاء عقودها مع توشيبا

جانب من الحملة

لإعادة الانضباط .. حملات إشغالات مستمرة صباحًا ومساء داخل مدينة الشيخ زايد .. شاهد

جمارك مطار الغردقة الدولى

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر

بالصور

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد