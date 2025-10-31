زاهي حواس يكشف سرا لأول مرة عن سبب وفاة "توت عنخ آمون".. فيديو

حكى عالم الآثار، الدكتور زاهي حواس، أسرار جديدة حول وفاة "توت عنخ آمون"، منوها أن الكل قال إن "توت عنخ آمون" مات عن طريق الضرب على رأسه.

وأضاف زاهي حواس، في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أننا اكتشفنا بجهاز الأشعى المقطعية عدم وجود صلة بين الفتة التي في رأسه وبين وفاته إطلاقا، فهذه الفتحة صنعها الفراعنة أثناء تحنيط جثته لوضع مواد التحنيط بداخلها.

وتابع: اكتشفنا في رجله الشمال فتحة وعلماء الأشعة قالوا إن هذه الفتحة بسبب حادثة تعرض لها قبل الوفاة بيومين، والآن ما زالت الأبحاث مستمرة، وتشير إلى أنه من المحتمل أن يرجع سبب الوفاة إلى التسمم هذا التسمم يشير إلى أنه مات في حادثة.

وأشار إلى أن توت عنخ آمون، كان لديه فلات فوت، ورجليه متبهدلة ولا يصل الدم إلى أظافره وكان مريض بالملاريا، وكان مشاكس يعيش في "منف" ويهوى الصيد، فكانت المنطقة الصحراوية من سقارة إلى الهرم، كانت تسمى "وادي الغزلان" تحتوى على الحيوانات المتوحشة والغزلان، وبسبب المشاكل الصحية التي أصيب بها، بنى "توت عنخ آمون" استراحة في الناحية الغربية من معبد الوادي، حتى يتستريح فيها عند الشعور بالتعب من الصيد.