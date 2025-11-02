أرض الكنانة.. فنانة سودانية تشيد بالمتحف المصري الكبير: «مصر منارة العلم والثقافة»

أعربت الفنانة السودانية إسلام مبارك عن سعادتها الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدةً أن هذا الصرح يمثل إنجازًا حضاريًا عظيمًا يعكس عبقرية المصريين وروحهم المبدعة.

وقالت مبارك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “مصر يا أرض الكنانة، يا مهد الحضارة، يا منارة العلم والثقافة، أتقدم بأصدق عبارات الشكر والامتنان مباركةً افتتاح المتحف الجديد، فهو إنجاز عظيم يضيف إلى تاريخكم ويعزز هويتكم، ويجسد روح الإبداع والابتكار التي تميزكم”.

وأضافت إسلام مبارك: "أبارك لكم هذا الإنجاز، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتقدم، وأن يبقى المتحف منارةً للعلم والثقافة، ومصدرَ فخرٍ واعتزازٍ للأجيال القادمة، وأن يُلهم الزوار بروح الأجداد، ويحفزهم على مواصلة مسيرة البناء والتقدم، وأن يكون جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل."

كما عبّرت إسلام مبارك عن امتنانها العميق للشعب المصري، قائلةً:"مصر أرض الكرم والضيافة، التي احتوت قلبي وأسرتي وأحلامي في أحلك لحظات الفقد والألم والتوهان بعد أزمة حرب السودان. وجدت فيكم الأمان والاحتواء، وفتحتم لي أبوابكم بكل ترحاب، وأتمنى لكم المزيد من العلو والسمو والتميز، وأن يبقى هذا الاحتواء رمزًا للتضامن والتعاون بين شعبينا الشقيقين."

يُذكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوكٍ وأمراء ورؤساء دولٍ وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويُعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصصٍ لحضارة واحدة، تجسيدًا للاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وللتأكيد على المكانة الفريدة لمصر كجسرٍ حضاري يربط بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام.