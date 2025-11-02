أيقونة الجمهورية الجديدة .. مصطفى وزيري يشرح تفاصيل المتحف المصري الكبير

قدم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، شرحًا مبسطًا وتفصيليًا عن المتحف المصري الكبير والقطع الأثرية التي يتضمنها.

وقال مصطفى وزيري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، خلال التغطية الخاصة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر قناة «صدى البلد»،، إن المتحف المصري الكبير سيغير خريطة السياحة في مصر، كما أنه يمثل أكبر مؤسسة ثقافية وتعليمية وسياحية، مردفًا: «السائح سيحتاج يومًا كاملًا لزيارة المتحف المصري، لذا تم تصميم مطاعم وكافيهات لتوفير كافة احتياجات الزائر خلال رحلته».

وعن تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف، أوضح وزيري أنه تم اكتشاف التمثال عام 1820 في منطقة منف، وهو عبارة عن 6 قطع منفصلة، وحكم مصر أكثر من 60 عامًا، وعاش 90 عامًا، كما أنه أول من أبرم معاهدة سلام في التاريخ.

وأضاف وزيري أنه تم عمل محاكاة لتعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني، مشيرًا إلى أن المتحف سيضم 10 تماثيل للملك سنوسرت الأول، بالإضافة إلى عمود مرنبتاح الذي يبلغ وزنه 17 طنًا، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات.

وأكمل: «ندخل منطقة الدرج، التي تحتوي على 60 قطعة أثرية متنوعة من الدولة القديمة والوسطى والحديثة، وفي الخلفية تظهر الأهرامات».

وأشار وزيري إلى أن فكرة الدولة المصرية من خلال المتحف هي ربط الحداثة بالقدم وربطها بالأهرامات، مؤكدًا أن المتحف يمثل إيقونة مصر والجمهورية الجديدة، بجانب إيقونة مصر القديمة وهي الأهرامات