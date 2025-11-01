الخارجية الروسية: تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في حل النزاع

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في حل النزاع، ويتعارض مع الوعود الانتخابية للإدارة الأمريكية الحالية.



وقالت زخاروفا - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، خلال مناقشة في المنتدى العلمي والسياحي الدولي "اكتشف الذرة"، ردا على سؤال حول موافقة البنتاجون على تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع الحالي والسنوات السابقة أثبتا أن العسكرة وتسليم الأسلحة، لن يفضيا إلى أي حل للصراع، ولن يتحقق أي من الوعود الانتخابية التي قطعتها الإدارة الموجودة حالياً في السلطة".

وأشارت إلى أن الغرب لا يشكك بحقيقة صاروخ "بوريفيستنيك" لكنه يخشى التجارب الجديدة.

