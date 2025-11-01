كوريا الجنوبية والصين توقعان اتفاقية تبادل العملات بقيمة 70 تريليون وون

أ ش أ

وقعت كوريا الجنوبية والصين، اتفاقية تبادل العملات و6 مذكرات تفاهم تشمل الاستجابة المشتركة لعمليات الاحتيال الإلكتروني بهدف توسيع التعاون في المجالات العملية.



وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، في بيان اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن حفل التوقيع أقيم في متحف غيونغجو الوطني في مدينة غيونغجو الجنوبية الشرقية، وذلك على هامش محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" والرئيس الصيني "شي جين بينج"، حيش ناقش الرئيسان توسيع التعاون في مختلف المجالات.



ووقع بنك كوريا المركزي وبنك الشعب الصيني اتفاقية تبادل العملات بين الوون الكوري واليوان الصيني بقيمة 70 تريليون وون (400 مليار يوان) لمدة 5 سنوات أخرى.



وكانت اتفاقية تبادل العملات بين الوون الكوري واليوان الصيني السابقة، والتي كانت بنفس المبلغ ومدتها 5 سنوات أيضا، قد انتهت في الشهر الماضي.



وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه من المتوقع أن تساهم اتفاقية تبادل العملات في استقرار الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي في البلدين وتعزيز التجارة الثنائية.



وأوضح أن البلدين وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز التبادلات والتعاون في التجارة والخدمات، وأضاف أنها سترسي الأساس المؤسسي للتعاون الاقتصادي من خلال إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الرامية إلى تحسين اتفاقية التجارة الحرة في مجال التجارة والخدمات.



وأفاد المكتب الرئاسي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن خطة مشتركة للتعاون الاقتصادي للفترة 2026-2030، مشيرا إلى أنها ستحدد مسارا طويل الأمد لتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.



كما شملت مذكرات التفاهم الأخرى التعاون الثنائي لمكافحة جرائم التصيد الصوتي والاحتيال عبر الإنترنت، والترويج المشترك لبرنامج شراكة الشركات الناشئة، ومذكرة تفاهم بشأن متطلبات الحجر الصحي الزراعي لتصدير المنتجات الزراعية الكورية إلى الصين.

