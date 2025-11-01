السلطات النيبالية تعلن سلامة ركاب طائرة إثر هبوطها اضطراريا غرب كاتمندو

أعلنت سلطات الطيران النيبالية عن سلامة ركاب طائرة إثر هبوطها إضطراريا اليوم السبت، في مطار "جاوتام بوذا الدولي" بمدينة " بيراهوا " الواقعة غرب العاصمة كاتمندو.



ونقلت وكالة " أنباء آسيا الدولية " عن مسئولين في المطار قولهم إن " الطائرة تابعة لشركة "شري إير لاينز " النيبالية وكان على متنها 82 شخصا، من بينهم الركاب وأفراد طاقمها، وانها كانت فى رحلة من مدينة بيراهوا إلى العاصمة كاتمندو، ولكن قائدها أبلغ سلطات المطار بأن الطائرة تعرضت لمشكلات فنية".

وقال بينود سينج راوت مسئول الإعلام بالمطار إن السلطات المختصة طلبت من قائد الطائرة الهبوط اضطراريا في المطار الذي تم إغلاقه لمدة أربعين دقيقة تقريبا بعد هبوط الطائرة" .

ومن جانبه، قال شيام كيشور ساه مدير المطار " إنه تم إخلاء الطائرة من كافة ركابها وأفراد الطاقم دون إصابات، ولكن مهندسين وفنيين تابعين للشركة سيقومون بإجراء المزيد من الفحوصات على الطائرة قبل إتخاذ أى قرار بشأن الطائرة " .

وأشارت سلطات الطيران النيبالية إلى أنه تم تدبير طائرة أخرى لإعادة الركاب أفراد الطاقم إلى العاصمة "كاتمندو".

