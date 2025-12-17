قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تتلقى تقريرا عن جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب

مركز السيطرة للشبكة الوطنية
مركز السيطرة للشبكة الوطنية
ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم سير العملية الانتخابية لإنتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية والتى تجري فى 55 دائرة بـ13 محافظة على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري فى محافظات  (القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ) ، بإجمالي ( 101) مقعد يتنافس عليها المرشحون داخل 4494 لجنة فرعية.

وأوضح تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة اليوم من غرفة العمليات بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، إلى انتظام عمليات تصويت الناخبين فى المحافظات التى تجري فيها جولة الإعادة مع وجود مرور ميداني ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات من السادة المحافظين ، ووجود توافد من الناخبين بمختلف الأعمار وخاصة السيدات .

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مستمر بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتصدي لأى مخالفات وسرعة التعامل مع أى معوقات قد تعرقل العملية الانتخابية والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة استمرار المتابعة من مركز السيطرة الموحد بالوزارة مع مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات و التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية حتي انتهاء أعمال التصويت مساء اليوم والعمل علي توفير كافة التيسيرات اللازمة لسلامة الناخبين ، ولا سيما من كبار السن وذوي الهمم.

كما جددت د.منال عوض التأكيد على ضرورة توافر سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتوفير المظلات وأماكن انتظار للناخبين خاصة مع تطورات الأحوال الجوية المستمرة خلال تلك الفترة بما يساهم فى تسهيل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية ، وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية وخروجها بصورة مشرفة للدولة المصرية.

التنمية المحلية منال عوض انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

رضا عكاشة

مصر المستقبل: الهجرة غير الشرعية جرح مفتوح يهدد الشباب ويبدد الأحلام

المهندس أحمد أمين مسعود

قيادي بمستقبل وطن: الاستيطان جريمة العصر حول فلسطين إلى سجن جماعي مفتوح

الاستيطان الإسرائيلي

برلماني: الاستيطان الإسرائيلي «جريمة قانونية» وتهديد مباشر لفرص السلام

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد