كان العبرية: مصر حذرت أمريكا من تمثيل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية تهديدا لاتفاق غزة

كشفت قناة كان العبرية أن مصر حذرت الولايات المتحدة من أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة"، مشيرة إلى أن نتنياهو يخطط لتجديد القتال لأغراض سياسية داخلية.

وعلى صعيد آخر، استقبل الهلال الأحمر المصري، الدكتور محمد فيصل إبراهيم الوزير المكلف بشؤون المسلمين وزير دولة أول للشؤون الداخلية، في زيارة للمركز العام، بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ومن الجانب السنغافوري دومينيك جوه سفير سنغافورة في مصر، البكري بن أحمد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي السنغافوري، إيزال بن مصطفي قمر نائب المفتي، إلى جانب وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مؤسسة رحمة للعالمين .

وفي كلمته أشاد الوزير المكلف بشؤون المسلمين وزير دولة أول للشؤون الداخلية، بجهود مصر والدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا على حرص بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وذلك من خلال التعاون مع الصليب الأحمر السنغافورى ،ونظيره الهلال الأحمر المصري.