الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هو ده تاريخ مصر.. أحمد موسى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: حفل مبهر

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ما رأيناه مبهر جدا وكل فقرات حفل الافتتاح رائعة ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   مئات الملايين كانوا يتابعون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   هيا دي مصر وهذا هو تاريخ مصر العظيم ". 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  احتفالية المتحف المصري الكبير رائعة ومذهلة وكافة أنحاء العالم تتابع افتتاح المتحف المصري الكبير ". 
 

مصر المتحف المصري اخبار التوك شو الاثار المتحف المصري الكبير

