أحمد موسى: المتحف المصري الكبير عمل دعاية بمليارات الدولارات لمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه لو تم دفع مليارات الدولارات في حملات إعلانية ما كانت تحقق هدف أن الكل يتحدث عن مصر بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.



وتابع خلال تغطية خاصة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، التي تقام بعد قليل وتذاع على قناة صدى البلد، أن كل الفنانين نشروا صورًا لهم بالزي الفرعوني، مثل خالد الصاوي، يسرا، إلهام شاهين، موضحا أن الناس العادين عملوا ملايين الصور احتفالا بالحضارة المصرية العريقة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه العام الماضي بالافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير، وبعد هذا القرار زادت حركة السياحة وقبل غلق المتحف من أسبوعين تمهيدًا للافتتاح كان الزائرون يصطفون في طوابير لدرجة ترش الملح لا ينزل من الكثرة.

