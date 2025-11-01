قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج

الفنان عبد الرحيم حسن..يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير للطلاب بمراحل التعليم
الفنان عبد الرحيم حسن..يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير للطلاب بمراحل التعليم
محمد الغزاوى

طالب الفنان القدير عبد الرحيم حسن رئيس مسابقة بورسعيد أرض المواهب بتدريس محتويات المتحف المصري الكبير والحضارة المصرية القديمة للطلاب بمختلف المراحل والذي يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية لأنه من الصعب أن تكون جميع شعوب العالم تعشق التاريخ المصري وعدد كبير من المصريين غير ملم  بالتاريخ المصري العظيم.


افتتاح المتحف المصري الكبير حدث غير مسبوق 

واشار الفنان عبد الرحيم حسن إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير  حدث مصري عالمي هو من أعظم الأعمال التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ، رغم العديد من الإنجازات التي تمت في جميع المجالات سواء البنية الأساسية والطرق والكباري والاتفاق والمشروعات العملاقة إلا أن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.

الفنان عبد الرحيم حسن..يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير للطلاب بمراحل التعليم

وأضاف عبد الرحيم حسن أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب لاقت ترحيب كبير من جميع المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية ببورسعيد وهناك إلتفاف كبير حول المسابقة برغم أنها في نسختها الأولى ألا أنه من المتوقع أن تحقق نجاح في السنوات القادمة.
 

وأوضح أنه تم إضافة فروع جديدة للمسابقة منها المذيعين والخط العربي لتضم المسابقة 13 مجال في الثقافة والفنون وأعلن أنه بعد إغلاق باب التقديم الاستمارات للمسابقة سيتم تقديم الأعمال المشاركة تمهيدا لعرضها أمام لجان التحكيم وتمنى التوفيق للمشاركين في بورسعيد أرض المواهب.

بورسعيد المتحف المصري الكبير بورسعيد أرض المواهب محافظة بورسعيد

