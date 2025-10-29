قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن احتفالات بورسعيد بالعيد القومي.. منطقة الغوص تعلن إقامة بطولة للإنقاذ

ضمن إحتفالات بورسعيد بالعيد القومي .. منطقة الغوص و الإنقاذ تعلن إقامة بطولة للإنقاذ
ضمن إحتفالات بورسعيد بالعيد القومي .. منطقة الغوص و الإنقاذ تعلن إقامة بطولة للإنقاذ
محمد الغزاوى

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن إسلام حمص عن النشرة الرسمية الخاصة ببطولة بورسعيد الشتوية للإنقاذ ديسمبر 2025  ، وذلك ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي ، وتطبيقا لمبادرة " مصر بلا غرقى " التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتعليمات الإتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي.


هذا وقد تقرر إقامة البطولة يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

تشمل البطولة مرحلتي :

- الناشئين تحت 17 سنة مواليد " 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 " .
- العمومي ويبدأ من مواليد 2008 .

ضمن إحتفالات بورسعيد بالعيد القومي .. منطقة الغوص و الإنقاذ تعلن إقامة بطولة للإنقاذ

و من جانبه أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن البطولة تعد محاكاة طبيعية لعمليات الإنقاذ التي تتم في الواقع ، وتقام البطولة كل عام في نفس الموعد تزامنا مع إحتفالات بورسعيد بعيدها القومي.


و أوضح " حمص " أن نشر ثقافة الإنقاذ بين الأجيال الجديدة هو أحد الأساسيات التي يعمل عليها الإتحاد المصري للغوص والانقاذ ، للحد من حوادث الغرق والمحافظة على الشواطئ بلا أي خطر .


و إختتم " حمص " أن البطولة تشهد كل عام إقبال كبير نظرا لأهمية الإنقاذ ، ومن المتوقع أن يشارك في البطولة المقبلة عدد أكبر و أندية أكبر من الذين يشاركون في فعاليات منطقة بورسعيد سواء من داخل المحافظة أو خارجها .

الغوص منطقة الانقاذ محافظة بورسعيد عيد بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترشيحاتنا

ذا فويس

انطلاق أولى حلقات ذا فويس بموسمه الجديد.. الليلة

النجمة جميلة عوض

جميلة عوض تتألق بفستان أزرق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نسرين طافش

نسرين طافش تحتفل بمرور عام على زواجها برسالة رومانسية

بالصور

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد