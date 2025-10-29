ضمن احتفالات بورسعيد بالعيد القومي.. منطقة الغوص تعلن إقامة بطولة للإنقاذ

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن إسلام حمص عن النشرة الرسمية الخاصة ببطولة بورسعيد الشتوية للإنقاذ ديسمبر 2025 ، وذلك ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي ، وتطبيقا لمبادرة " مصر بلا غرقى " التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتعليمات الإتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة سامح الشاذلي.



هذا وقد تقرر إقامة البطولة يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

تشمل البطولة مرحلتي :

- الناشئين تحت 17 سنة مواليد " 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 " .

- العمومي ويبدأ من مواليد 2008 .

و من جانبه أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن البطولة تعد محاكاة طبيعية لعمليات الإنقاذ التي تتم في الواقع ، وتقام البطولة كل عام في نفس الموعد تزامنا مع إحتفالات بورسعيد بعيدها القومي.



و أوضح " حمص " أن نشر ثقافة الإنقاذ بين الأجيال الجديدة هو أحد الأساسيات التي يعمل عليها الإتحاد المصري للغوص والانقاذ ، للحد من حوادث الغرق والمحافظة على الشواطئ بلا أي خطر .



و إختتم " حمص " أن البطولة تشهد كل عام إقبال كبير نظرا لأهمية الإنقاذ ، ومن المتوقع أن يشارك في البطولة المقبلة عدد أكبر و أندية أكبر من الذين يشاركون في فعاليات منطقة بورسعيد سواء من داخل المحافظة أو خارجها .