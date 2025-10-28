بورسعيد.. انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم مدرستى اشتوم الجميل الابتدائية ومدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين بنطاق إدارة شرق التعليمية رفقة رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وافتتح مدير المديرية جولته بمتابعة انتظام سير العمل بمدرسة اشتوم الجميل بحضور داليا عناني مدير المدرسة التى تضم ٨٢٧ طالبة موزعين على ١٨ فصلا دراسيا، مشددا على ضرورة الاهتمام بالإشراف العام لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية.

كما تابع تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، مشيدا بجهود المعلمين القائمين على تنفيذ البرنامج.

إنتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق التعليمية

وتفقد طاهر الغرباوي مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين وكان في استقباله خالد الحبشي مدير المدرسة التى تضم ٤٨ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٢٢٠٠ طالب.

وأشاد بانتظام وانظباط اليوم الدراسي وحضور أعضاء هيئة التدريس وطاقم الإدارة بالمدرسة، كما تابع انتظام تنفيذ الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.