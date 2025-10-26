تعرّف على أماكن الشاشات العملاقة الناقلة لاحتفال افتتاح المتحف المصري بأحياء بورسعيد

حدّدت محافظة بورسعيد 7 أماكن لشاشات عملاقة بمختلف أحياء المحافظة لنقل الاحتفال العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير.

واختارت محافظة بورسعيد موقعًا متميزًا بكل حي من أحياء المحافظة بالإضافة إلى مدينة بورفؤاد لوضع الشاشة العملاقة الناقلة للافتتاح لإتاحة أكبر فرصة للمواطنين من أبناء الباسلة لمشاهدة الحدث العالمى .

وجاء تحديد الأماكن بواقع شاشة عملاقة بساحة مصر على ضفاف قناة السويس بحي الشرق وأخرى بحديقة سعد زغلول بحي العرب وشاشتان بنطاق حى المناخ أحدهما بحديقة المنتزه و الأخرى بحديقة الأمل اما حي الزهور فحددت المحافظة ميدان بنزرت مكان للشاشة و فى جنوب بورسعيد حدد مكام الشاشة بميدان الحي الإماراتي الرئيسي وفى مدينة بورفؤاد تتصدر الشاشة ميدان الملك فؤاد امام معديات قناة السويس

احتفالًا بالحدث المصري التاريخي والعالمي.. شاشات عرض عملاقة لبث احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

وكان اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد اعلن عن بدء تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم وذلك في الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة.في إطار الحرص على مشاركة أبناء محافظة بورسعيد في الحدث التاريخي العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير،

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تستعد لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية واللوجسيتية لتوفير مواقع العرض الجماعي في عدد من المناطق الحيوية، مع رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء بورسعيد في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية.

وقال محافظ بورسعيد : "إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية تُعيد للعالم ذاكرته مع مصر"، مؤكدًا حرص المحافظة على أن يعيش كل مواطن وزائر هذه اللحظة الفريدة

يذكر أن بث الفعاليات عبر شاشات العرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي العالمي.