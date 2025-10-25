أُقيم منذ قليل بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الاتحاد الليبي ، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد على الملعب ذاته



المصري بالأبيض والاتحاد الليبي بالأحمر في مباراة الفريقين غدا بإياب الكونفيدرالية

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الجنوب سوداني ماكور ماجوك بحضور الكونغولي رينيه دانيال مراقب التحكيم وحكم المباراة الجنوب أفريقي ماكسيكسول بامبيسو ومندوب الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن محسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.



هذا وقد مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي والكابتن محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور عزيز شمام ، طبيب الفريق والكابتن إبراهيم غانم، مسئول المهمات.