محافظات

استقبال 29 ألف خيمة بميناء شرق بورسعيد كمساعدة إنسانية من قطر لأهالي فلسطين

محمد الغزاوى

استقبل اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، وفدٱ دبلوماسيٱ من دولة قطر بميناء شرق بورسعيد، وقد ضم الوفد كلٱ من  يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـجمعية قطر الخيرية، والدكتورة مريم الشيبي، نائب سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك على هامش وصول  سفينة المساعدات الإنسانية القطرية إلى ميناء شرق بورسعيد، قادمة من دولة قطر، محملة بنحو 29 ألف خيمة مخصصة لدعم وإيواء الأشقاء في قطاع غزة،  في إطار الجسر الإنساني البري والبحري المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني

محافظ بورسعيد يستقبل وفدٱ دبلوماسيٱ من دولة قطر والرئيس التنفيذي لجمعية قطر 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واستاذ محمد خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية - شركة قناة السويس للحاويات إلى جانب عدد من قيادات الهلال الأحمر المصري وممثلي الجهات المعنية

وتعد هذه الشحنة جزءًا من المبادرة القطرية لإرسال 75 ألف خيمة لإيواء العائلات المتضررة في قطاع غزة، حيث يجري حاليًا نقل دفعات إضافية عبر الجسر البري من العريش الذي يشمل أكثر من 16 ألف خيمة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل بين الجانبين القطري والمصري.

وفي هذا السياق، أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بأن كافة موانئ بورسعيد جاهزة لتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لعبور المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على استمرار الدعم المصري للشعب الفلسطيني على جميع الاتجاهات.

وأكد  المحافظ أن محافظة بورسعيد ستظل أحد المنافذ اللوجستية الرئيسية لعبور المساعدات، بفضل ما تمتلكه من إمكانات ملاحية ولوجستية متطورة تؤهلها لأداء هذا الدور الإنساني والوطني.

ومن جانبه، أوضح  يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، أن المساعدات القطرية تأتي استكمالاً للجسر الإنساني الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي لنقل أكثر من 16,694 خيمة عبر العريش، مضيفًا أنه من المتوقع وصول 75 ألف خيمة لدعم صمود الأشقاء في غزة

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المشتركة لتخفيف معاناة سكان غزة، وتعزيز العمل الإغاثي العربي المشترك في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ميناء شرق بورسعيد

