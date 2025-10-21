محافظ بورسعيد يتفقد مجمع الشفاء الطبي لمتابعة مستوى الخدمات

تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، مجمع الشفاء الطبي وذلك لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة بالمجمع والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للقطاع الصحي بمحافظة بورسعيد

رافق محافظ بورسعيد خلال الجوله الدكتور حسين كساب، مدير مجمع الشفاء الطبي وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ،

و التقي محافظ بورسعيد بعدد من المرضى والمترددين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، لمتابعة مستوي تقديم الخدمات الطبية للمرضي في إطار تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد اللواء محب حبشي بمستوى الخدمات داخل المجمع وبجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي بورسعيد.

حبشي المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية

وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة سبل الدعم لتقديم أفضل خدمة للمواطنين،موجها بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة داخل جميع المنشآت الطبية.