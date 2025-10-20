محافظ بورسعيد: رفع كافة التعديات وإعادة الانضباط لشوارع العرب والمناخ

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال جولة مسائية ،شارع الحميدي لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وذلك في إطار الجهود المكثفة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي والحفاظ على سلامة المواطنين. رافق المحافظ خلال جولته المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، والاستاذ محمد فواز رئيس المناخ .

حبشي: يؤكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات

وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة على ضرورة متابعة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بشكل فوري من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحميدي والتجاري والثلاثيني، مؤكدا علي حرص الأجهزة التنفيذية والأمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع عودة هذه الظواهر السلبية مرة أخرى حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان السيولة المرورية .

وأكد اللواء محب حبشي على استمرار الحملات المكبرة بشكل يومي بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل مؤكدا أن الهدف الأول هو توفير بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد.