قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: رفع كافة التعديات وإعادة الانضباط لشوارع العرب والمناخ

حبشي: يؤكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات
حبشي: يؤكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات
محمد الغزاوى

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد،  خلال جولة مسائية ،شارع الحميدي لمتابعة تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وذلك في إطار الجهود المكثفة لإعادة الانضباط للشارع البورسعيدي والحفاظ على سلامة المواطنين. رافق المحافظ خلال جولته المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ، والاستاذ محمد فواز رئيس المناخ .

حبشي: يؤكد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات

وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة على ضرورة متابعة إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بشكل فوري من الشوارع الرئيسية والفرعية بالحميدي والتجاري والثلاثيني، مؤكدا علي حرص الأجهزة التنفيذية والأمنية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمنع عودة هذه الظواهر السلبية مرة أخرى حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان السيولة المرورية .

وأكد اللواء محب حبشي على استمرار الحملات المكبرة بشكل يومي بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل مؤكدا أن الهدف الأول هو توفير بيئة آمنة وحضارية تليق بأبناء بورسعيد.

بورسعيد المناخ العرب اخبار محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا يمنح راحة لـ محمد صبحي.. والمهدي مرشح لحراسة مرمي الزمالك بالكونفدرالية

ميسي

ميسي يدعم شباب الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام المغرب

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي السعودي والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد