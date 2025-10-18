25 من ذوي الهمم يشاركون بمسابقة بورسعيد أرض المواهب

شهدت مكتبة بورفؤاد العامة إقبالًا لافتًا من ذوي الهمم للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الثقافية الكبرى "بورسعيد أرض المواهب"، التي تُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الفنان القدير عبد الرحيم حسن رئيس المسابقة.

بعد سحب استماراتهم من مكتبة بورفؤاد العامة ٢٥ من ذوي الهمم يشاركون بمسابقة"بورسعيد أرض المواهب"

تقدم ٢٥ من ذوي الهمم لسحب استمارات المشاركة من مكتبة بورفؤاد، في أجواء مفعمة بالحماس والإصرار، مؤكدين رغبتهم في إثبات قدراتهم الفنية والإبداعية في مختلف المجالات التي تشملها المسابقة.

وأكد الفنان عبد الرحيم رئيس المسابقة أن مشاركة ذوي الهمم تحظى باهتمام خاص، لما تمثله من رسالة إنسانية تعكس روح بورسعيد الداعمة للمواهب وتكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن اللجنة المنظمة خصصت فئة مميزة لهم داخل فعاليات المسابقة لعرض مواهبهم أمام لجان التحكيم المتخصصة.